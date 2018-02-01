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В мою жизнь Саратовский академический театр драмы имени И.А.Слонова вошел в 1993 году. Основательно и навсегда. Приехав в Саратов из далека и поступив на филологический факультет СГУ, поселилась в доме напротив Академдрамы. Пересмотрев спектакли Александра Дзекуна, очень жалела, что «разминулась» во времени с его знаменитой постановкой «Мастер и Маргарита», вернее, с ее сценической жизнью (в записи удалось посмотреть гораздо позже). В репертуаре Драмы она появилась в 1986 году и шла на сцене пять сезонов с небольшим перерывом. Но даже спустя годы о нем говорили как о событии! И очередной встречи из цикла «Легенды Саратовского театра драмы», придуманного для друзей театра заведующей литературной частью Ольгой Игоревной Харитоновой, я ждала с большим волнением и надеждой получить какое-то важное для себя знание.Главной героиней беседы критика со зрителями стала Маргарита в исполнении народной артистки России Валентины Федотовой. Как и спектакль Дзекуна, представлявший собой главы из романа, рассказ о нем также был разделен на подтемы: «Актерские письма Михаилу Булгакову. Выбор Александра Дзекуна. Татьяна Николаевна, Любовь Евгеньевна, Елена Сергеевна и Валентина Александровна. Маргарита из очереди в Кресты. Реквием Ахматовой и Федотовой. Роман о Пилате – выученный наизусть запрещенный текст. Бал у Сатаны в столице Азербайджана. Любовь как молния и финский нож. Прощание и вечный покой».Услышать историю создания спектакля, поисков режиссером актрисы на главную женскую роль было любопытно не только из-за «легендарного» статуса постановки. «Сегодня, когда роман стал одним из самых тиражируемых, можно купить любое его издание, когда появилось большое количество спектаклей и антреприз, опубликованы дневники и воспоминания, сложно представить, что такое был 1986-ой год. О жизни писателя он нам ничего не говорил. «Жизнеописание Михаила Булгакова» Мариэтты Чудаковой появилось в 1988 году. А к восприятию такого романа ни советская школа, ни советская жизнь нас не готовили», - отметила Ольга Игоревна. Понять, что происходило в душе каждого из создателей спектакля, помогло фото картины Петра Белова «Проталина. Булгаков». Выставка работ художника театра Советской Армии открылась в том же 86-ом и произвела оглушительное впечатление. Не только художественной образностью и антисталинской направленностью, - это была история потаенного знания. По мере прихода текста границы мира для тех, кто изучал роман, расширялись подобно тому, как оттаивала ледяная корка. «Ощущение, что мы скоро все поймем, превращало репетиции в особый процесс», - вспоминает автор цикла.В определенной степени трагичность этого знания и обусловила выбор актрисы на роль Маргариты. По словам Ольги Игоревны, думая над этим образом, вначале Александр Иванович отталкивался от репродукции немецкого художника Отто Дикса «Автопортрет с Музой». Однако со временем, понимая, что назначение на роль диктуется не творческим своеволием, а определяет концепцию спектакля, от диксовского образа Музы отошел.«Маргарита появлялась в начале второго вечера. Она шла по центральному проходу зрительного зала в черном глухом платье. Валентина сама его выбрала для этой роли. Героиню Федотовой невозможно было представить на энкавэдэшной вечеринке, но можно — в молельне, в бесконечной очереди в «Кресты», - вспоминает Ольга Харитонова. По ее словам, актриса не могла не воспринимать роман в первую очередь трагически. Трагизм заключался не в перевертышах добра и зла, но в самом мироустройстве, которое заставляет мастера отказываться от своего произведения.Валентина Александровна играла в первую очередь подругу Мастера. В ее Маргарите существовало восприятие романа как запрещенного текста и стремление выучить его наизусть. Поэтому Маргарита в своем первом выходе цитировала написанное Мастером. Зрители получили возможность оживить воспоминания о спектакле, а те, кто не успел его посмотреть по каким-либо причинам, узнать, что суть этой истории не лирические отношения. «Любовь и смерть всегда вдвоем» было его важной темой. «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих! Так поражает молния, так поражает финский нож»... В жажде Маргариты встретить Мастера было больше мистического, чем в ее последующих полетах над Москвой. Она торговалась не за возвращение в арбатские переулки, а за возможность Мастера закончить роман. Ее дьявольская сторона заключалась в признании за Мастером права творца...Ольга Игоревна рассказала, что создателям спектакля в работе над ним было важно знать все творчество Булгакова. Цикл вечеров «Легенды Саратовского театра драмы» обладает подобной побудительной силой. Хочется пересматривать, перечитывать, думать, переосмысливать, делать новые открытия. И ждать новых встреч. Обещан «Макбет». В конце февраля. Не пропустите.Автор Елена Маркелова