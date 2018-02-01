Любовь Баголей представила коллегам "Тренинг forever!»

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Участников заседания, в числе которых были преподаватели детских школ искусств Саратова, Энгельса, Балашова, Красноармейска, Ровного, Елшанки, гостеприимно принимала в своих стенах Детская школа искусств им.В.В.Ковалева города Саратова. В работе объединения принимали активное участие молодые специалисты в возрасте до 30 лет – 5 человек из 18 педагогических работников.Участниками практической части заседания стали учащиеся театральных отделений Детской школы искусств №3 Энгельсского муниципального района и Детской школы искусств им.В.В.Ковалева (преподаватели С.Г.Жукова и С.Г.Чубаров).Старший преподаватель кафедры мастерства актера Театрального института СГК им.Л.В.Собинова Любовь Баголей представила тренинг профессора, кандидата искусствоведческих наук Ю.Альшица «Тренинг forever!».Учащиеся и преподаватели с интересом знакомились с отдельными элементами тренинга актера: освобождение от рефлексов повседневной жизни, настройка художественного «я», подготовка к игре с партнером, принципы ансамблевой игры.Упражнения были рассчитаны на групповые занятия, их исполнение предполагает самостоятельное творческое осмысление заданий и применение полученных навыков в конкретных сценических работах.Любовь Баголей так же предложила присутствующим исполнить элементы психофизического тренинга по методу великого русского актера Михаила Чехова. Это позволило учащимся ощутить нераскрытые резервы своего организма и просто получить удовольствие от работы.Тренинги сопровождались краткими объяснениями, отдельными замечаниями и размышлениями ведущего о подготовке будущего актера.Опытом индивидуальной работы с чтецом с присутствующими поделилась старший преподаватель кафедры специальных дисциплин Театрального института СГК им.Л.В.Собинова Светлана Никулина. Она продемонстрировала искусство чтеца, дала ценные советы по выбору материала, отметила необходимость воспитания органичности исполнителя, развития личной заинтересованности учащегося в осмыслении текста, в важности определения событийного ряда.