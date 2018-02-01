Вольские баянисты победили на межрегиональном конкурсе

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В конкурсной программе фестиваля приняли участие педагоги и учащиеся детской школы искусств № 1 г. Вольска Саратовской области.«Мы уже в третий раз участвуем в этом конкурсе, который направлен на популяризацию развития исполнительства на баяне и аккордеоне, выявление и поддержку молодых исполнителей. Учредители фестиваля подготовили интересную и насыщенную программу. Наши конкурсанты Матвей Наумов и Артемий Егерев принимали участие в мастер-классах и смогли в ходе «круглого стола» пообщаться с ведущими преподавателями Саратовской и Казанской консерваторий, которые входили в состав жюри конкурса. В конкурсе приняли участие более 60 исполнителей из Республики Татарстан, Мордовии, Саратовской, Пензенской областей» — рассказала директор детской школы искусств № 1 Ольга Данилина.В номинации «Сольное исполнительство» обладателем диплома Лауреата I степени стал Матвей Наумов, а Артемий Егерев награжден дипломом Лауреата II степени.Лауреатов подготовили преподаватели детской школы искусств №1 Татьяна Лапшова и Александр Перфилов.