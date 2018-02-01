Саратовцам напоминают о "снежных" "горячих линиях"

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Для приема сигналов от населения круглосуточно функционируют телефоны дежурных ЕДДС г. Саратова. Так, за сутки 30-31 января 2018 г. поступило 1236 сообщений. Из них 3 звонка были о пожаре, два – о ДТП, еще один – несчастном случае.Три обращения касались аварийных ситуаций на водопроводных сетях. Вызов экстренных служб совершили 83 человека. Поступило 26 сообщений о неочищенных дорогах и дворовых территориях.Напоминаем, что по вопросам, связанным с уборкой снега и наледи, можно обращаться на телефоны «горячих линий», которые работают в каждом районе города. Дежурные готовы ответить по телефонам:Волжский район - 26-33-87,Фрунзенский район - 26-11-27,Ленинский район - 63-34-10,Октябрьский район - 27-94-16,Кировский район - 26-13-46,Заводской район – 96-45-85.За прошедшие сутки дежурные Кировского района приняли 8 обращений, все они переданы в работу. В Заводском районе также 8 жителей сообщили о неочищенных улицах. В Октябрьском районе принято два обращения, в Ленинском – 5. Во Фрунзенском районе сообщений зафиксировано не было. В Волжском районе зарегистрировали 4 обращения. Все сообщения были взяты на контроль.