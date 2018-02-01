Подать заявление на ежемесячную выплату из средств материнского капитала можно не только в территориальное управление ПФР, но и в МФЦ

просмотров: 149

Выплата полагается только тем семьям, в которых второй ребенок рожден или усыновлен, начиная с 1 января 2018 года. При этом, возможно подать одновременно два заявления: на получение сертификата и установление ежемесячной выплаты.Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, необходимо общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев разделить на 12, а затем разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи (по закону для расчета берутся данные за второй квартал предшествующего года), можно подавать заявление на ежемесячную выплату.В Саратовской области прожиточный минимум трудоспособного гражданина за второй квартал 2017 года составил 9581 рубль, следовательно, его 1,5 кратный размер —14371,50 рублей.При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. В то же время, не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном государственном обеспечении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также гражданам, которые лишены родительских прав.Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время с момента рождения второго ребенка до исполнения ему полутора лет. Если обратиться в первые шесть месяцев со дня рождения ребенка, то и выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.Заявление будет рассматриваться Пенсионным фондом в течение одного месяца. При положительном решении деньги будут перечисляться на счет гражданина в российской кредитной организации.Размер выплаты тоже зависит от региона – он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте Российской Федерации за второй квартал предшествующего года. В Саратовской области он составил 9159 рублей.Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого необходимо вновь подать заявление на ее назначение. Выплата прекращается, если материнский капитал использован полностью, семья изменила место жительства или ребенку исполнилось полтора года.