На сайте egrp365.ru внесены обновления в кадастровую карту
Обновления в кадастровую карту внесены на сайте egrp365.ru. Удобный инструмент работы для кадастровых инженеров, землеустроителей и риэлторов получил ряд дополнений. В новую версию включены несколько тематических слоев для профессионалов: форма собственности, категории и разрешенное использование земельных участков, удельная кадастровая стоимость за кв.м и территориальные зоны.
Также специалисты получили возможность сделать версию для печати по любой комбинации слоев, появилась функция для измерения расстояний и площадей. Еще одно нововведение – при желании на сайте egrp365.ru можно оформить заказ на получение платной срочной выписки из ЕГРН, так как по каждому объекту на обновленной кадастровой карте доступна вся открытая информация из ЕГРН. Выписка отправляется на электронную форму пользователя в течение 5-30 минут.
Обновления кадастровой карты действуют наряду с изначально существующими средствами. Ранее карта позволяла с помощью ресурсов Яндекса, Google или Open Street Map быстро отыскать нужный участок по различным ориентирам и получить по нему доступную информацию: площадь, назначение, категорию и кадастровый номер, проведение или отсутствие межевания участка, его кадастровую стоимость.