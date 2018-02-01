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Из-за снегопада энергетики работают в режиме повышенной готовности

Новости / Новости ЖКХ
Из-за снегопада энергетики работают в режиме повышенной готовности


Котельные и тепловые сети функционируют в штатном режиме.

По информации пресс-службы Саратовского филиала «Т Плюс», в связи со снегопадом энергетики переведены в режим повышенной готовности. На всех энергообъектах ведется активная расчистка территории станций, котельных, ЦТП, насосных от выпавшего снега. Для предотвращения несчастных случаев с персоналом идет расчистка пешеходных дорожек, путей следования, подъездных и пожарных въездов и выездов.

Основные силы направлены на очистку кровли зданий и сооружений, так как под тяжестью снега может возникнуть риск их обрушения или схода снега на расположенное рядом энергооборудование или людей.

Особое внимание уделено мониторингу состояния высоковольтных линий электропередач, выходящих со станций, обрыв которых может спровоцировать возникновения энергодефицита.

Фото https://st.astr.ru