Для юных художников проведут открытый урок «Рисуй как Фомичев»
1 февраля в Художественной галерее имени Фомичева музея-усадьбы Чернышевского состоятся мероприятия, посвященные 94-летию со дня рождения художника.
В музее напомнили, что за свою жизнь Василий Фомичев создал более 2 тысяч произведений различных жанров. Его творчество неразрывно связано с Саратовом, Волгой, с родными волжскими берегами и людьми, жившими на берегу великой реки. Картины Фомичева находятся во многих музеях, картинных галереях, частных собраниях, учреждениях и домах нашей страны и за рубежом, украшая быт, обогащая жизнь и культуру. В коллекции музея-усадьбы Чернышевского. представлено около 200 работ мастера.
1 февраля ребят подготовительного отделения Детской художественной школы Саратова посвятят в художники, а в 15.00 начнется открытый урок «Рисуй как Фомичев» для студентов Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова. Об этом сообщает городское управление по культуре.
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