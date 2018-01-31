В Энгельсском районе тушили пожар на территории птицефабрики
ЧП произошло вчера около 10 часов вечера.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, горела кровля отдельно стоящего железобетонного здания птичника на территории ООО «Покровская птицефабрика» в пос. Лощинный. В 22.32 пожар был локализован, в 23.50 - ликвидирован. Площадь пожара составила 1200 кв.м.
На тушение выезжали 5 единиц основной и специальной пожарной техники, 17 человек личного состава. Причина возгорания в настоящий момент устанавливается.
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