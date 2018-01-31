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На уборке техники задействовано более 160 единиц техники

Новости / Новости ЖКХ
На уборке техники задействовано более 160 единиц техники


Из-за непрекращающегося снегопада работы проводятся в усиленном режиме.

По информации пресс-службы городской администрации, муниципальные учреждения «Дорстрой» и «Служба благоустройства города» круглосуточно занимаются очисткой основных магистралей и пешеходных зон. В работах по уборке города сегодня будут принимать участие 152 сотрудника и 113 ед. спецтехники муниципальных предприятий. Кроме того, дополнительно привлечены 50 ед. техники и 1700 дворников. Затруднение вызывает обилие личного автотранспорта, брошенного на улицах, заторы на дорогах и непрекращающийся снегопад.

Мэрия призывает жителей не препятствовать работе снегоуборочной техники и не оставлять автомобили в непредназначенных для парковки местах.

Фото http://www.jbmohlersnowplowing.com