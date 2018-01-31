В 2018 году на поддержку сельхозкооперации будет направлено 50,5 млн рублей
Об этом сообщил губернатор Валерий Радаев на совещании с депутатами муниципальных собраний и поселений Заволжья.
В ходе обсуждения вопросов развития АПК глава региона отметил, что необходимо активизировать работу по созданию и развитию сельхозкооперативов, причем не только в сфере оборота мясной и молочной продукции, но и по хранению и переработке плодоовощной продукции.
Валерий Радаев напомнил, что в 2017 году был утроен объем господдержки кооперации - до 33 млн рублей. В текущем году эта сумма будет увеличена до 50,5 млн рублей.
- Задача местной власти – убедить людей объединяться в кооперативы, - отметил губернатор. - Это позволит кратно снизить издержки на заготовку, переработку сырья и реализацию продукции. А минсельхоз области окажет поддержку.
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