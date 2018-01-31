Пассажиров электричек приглашают на выставку
АО «Саратовская ППК» совместно с организаторами выставки «Открытый космос» в ТЦ «Нарру Молл-2» проводит акцию для пассажиров пригородных поездов.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, каждый желающий может поменять билеты на бесплатные пригласительные для детей в возрасте до 14 лет на выставку «Открытый космос» в пригородных кассах Саратова.
Пригласительные можно получить до 4 февраля при покупки любого вида абонементного билета на пригородный поезд, а также при предъявлении разовых проездных билетов любого вида на общую сумму свыше 100 рублей.
«Открытый космос» - это 47 интерактивных зон, рассказывающих о космонавтах, далеких звездах и планетах, совершенных и будущих космических миссиях.
Фото https://om-saratov.ru