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В области прогнозируются метель и снежные заносы

Новости
В области прогнозируются метель и снежные заносы


МЧС призывает местных жителей к осторожности.

По данным областного Гидрометцентра 31 января, ночью и днем, местами по Саратовской области ожидается сильный снег, усиление юго-восточного ветра, порывы до 21 м/с, метель с видимостью 500 м и менее, на дорогах снежные заносы.

Главное управление МЧС России по Саратовской области обращается к водителям: будьте предельно внимательны за рулем, соблюдайте скоростной режим, по возможности воздержитесь от поездок на автомобильном транспорте на дальние расстояния.

Фото http://rus.kiziltan.ru