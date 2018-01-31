В кинозале "На Рижской" пройдут мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества
На них будут приглашены учащиеся младших классов и среднего звена.
По информации областного методического киновидеоцентра, в течение всего февраля в кинозале "На Рижской" будут проходить игровые мероприятия, во время которых юные зрители узнают об истории возникновения праздника, выучат воинские звания, послушают песни и стихотворения о Великой Отечественной войне.
Ребята на своем узнают, что такое физическая и строевая подготовка, построение, поиграют в "морской словарь", примут участие в интерактивных конкурсах капитанов, штурманов и лоцманов.
По окончании каждого мероприятия будет демонстрироваться художественный фильм военной тематики.
Фото http://anstars.ru