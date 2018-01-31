Многие объекты на ЧМ 2018 по футболу оснастят газовыми генераторами
В этом году России предстоит принять главный футбольный турнир мира, что станет для нашей страны не только грандиозным праздником, но и серьезным испытанием. Наплыв фанатов, спортсменов и журналистов потребует от крупнейших российских городов соответствия высоким мировым стандартам сервиса и инфраструктуры.
Особенно важно обеспечить бесперебойную работу электроприборов, освещения, мобильной связи и интернета. Для этого следует заранее позаботиться об альтернативных источниках энергии, которые смогут быстро и полноценно заменить и компенсировать энергетическую потребность людей в случае аварий и перебоев. Одним из лучших вариантов автономной добычи электрической и тепловой энергии для этих целей уже стала газовая электростанция.
Принцип работы мобильной газовой электростанции заключается в выработке необходимого объема электроэнергии в процессе переработки природного газа. При этом в процессе добычи электроэнергии не образуются опасные выбросы и не загрязняется атмосфера. Надежная газовая электростанция не подведет при возникновении форс-мажорных обстоятельств. Работает газовая электростанция экономично, бесшумно и может быть запущена при любой погоде, что очень важно в условиях разнообразного российского климата.
В процессе подготовки к самому ожидаемому футбольному событию лета особенной популярностью газовые генераторы энергии стали пользоваться для оснащения общественных мест и муниципальных заведений. Все чаще газовыми генераторами оснащают гостиницы, рестораны, больницы, полицейские участки, спасательные пункты и другие учреждения, требующие даже в случае отключения электроэнергии обеспечения постоянной бесперебойной работы.
Источник: npo-ges.ru