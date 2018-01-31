31 ЯНВАРЯ 2018 03:27 СРЕДА
Новости
18:00 | 30 января
Объявлен конкурс «День выборов» на лучший плакат, посвященный предстоящим выборам
17:51 | 30 января
В области прогнозируются метель и снежные заносы
15:49 | 30 января
В кинозале "На Рижской" пройдут мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества
14:54 | 30 января
Саратовец до смерти забил знакомого резиновыми сапогами
14:07 | 30 января
Подведены итоги операции "Автобус"
13:14 | 30 января
Многие объекты на ЧМ 2018 по футболу оснастят газовыми генераторами
12:21 | 30 января
Центральная городская библиотека приглашает вспомнить подвиг участников Сталинградской битвы
11:35 | 30 января
Из-за морозов в области увеличилось количество пожаров
10:48 | 30 января
ГИБДД предупреждает: будьте внимательны и осторожны в непогоду!
10:01 | 30 января
Саратовца обвиняют в убийстве приятеля
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Многие объекты на ЧМ 2018 по футболу оснастят газовыми генераторами

Новости
Многие объекты на ЧМ 2018 по футболу оснастят газовыми генераторами


В этом году России предстоит принять главный футбольный турнир мира, что станет для нашей страны не только грандиозным праздником, но и серьезным испытанием. Наплыв фанатов, спортсменов и журналистов потребует от крупнейших российских городов соответствия высоким мировым стандартам сервиса и инфраструктуры.

Особенно важно обеспечить бесперебойную работу электроприборов, освещения, мобильной связи и интернета. Для этого следует заранее позаботиться об альтернативных источниках энергии, которые смогут быстро и полноценно заменить и компенсировать энергетическую потребность людей в случае аварий и перебоев. Одним из лучших вариантов автономной добычи электрической и тепловой энергии для этих целей уже стала газовая электростанция.

Принцип работы мобильной газовой электростанции заключается в выработке необходимого объема электроэнергии в процессе переработки природного газа. При этом в процессе добычи электроэнергии не образуются опасные выбросы и не загрязняется атмосфера. Надежная газовая электростанция не подведет при возникновении форс-мажорных обстоятельств. Работает газовая электростанция экономично, бесшумно и может быть запущена при любой погоде, что очень важно в условиях разнообразного российского климата.

В процессе подготовки к самому ожидаемому футбольному событию лета особенной популярностью газовые генераторы энергии стали пользоваться для оснащения общественных мест и муниципальных заведений. Все чаще газовыми генераторами оснащают гостиницы, рестораны, больницы, полицейские участки, спасательные пункты и другие учреждения, требующие даже в случае отключения электроэнергии обеспечения постоянной бесперебойной работы.

Источник: npo-ges.ru