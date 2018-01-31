Подведены итоги операции "Автобус"
Мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, проводились с 22 по 26 января.
По информации ГИБДД города, всего было выявлено 158 нарушений. Из них в 56 случаях были нарушены правила применения ремней безопасности, в 44 - правила пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки, в 13 - правила пользования телефоном водителем транспортного средства.
Кроме того, выявлено два нарушения, связанных с несоблюдением требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Фото http://www.sla-airport.com