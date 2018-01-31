Саратовец до смерти забил знакомого резиновыми сапогами

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По информации СУ СКР по Саратовской области, вечером 18 ноября прошлого года обвиняемый пришел в гости к потерпевшему, проживающему в частном домовладении на улице Комсомольской. Там он стал заступаться за сожительницу последнего, которую тот не отпускал в другой город к родственникам. В ходе ссоры гость стал избивать хозяина руками и ногами, а также попавшими под руку резиновыми сапогами. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, было возбуждено уголовное дело. В настоящее время он направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.Фото https://sarinform.ru