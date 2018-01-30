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Центральная городская библиотека приглашает вспомнить подвиг участников Сталинградской битвы

Новости
Центральная городская библиотека приглашает вспомнить подвиг участников Сталинградской битвы


3 февраля в 14.00 там пройдет литературно-музыкальная программа "Великая победа на Волге: бессмертный подвиг Сталинграда в искусстве", посвященная 75-летию разгрома фашистских войск под Сталинградом.

Гостей мероприятия ждет рассказ и слайд-презентация о одной из самых значимых страниц в истории Великой Отечественной войны, виртуальная экскурсия по памятнику-ансамблю героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане.

В исполнении вокально-оперной студии "Бельканто" прозвучат песни военных и послевоенных лет.

Фото http://akk34.ru