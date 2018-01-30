Из-за морозов в области увеличилось количество пожаров

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По данным регионального управления МЧС, с начала года зарегистрировано 187 пожаров, это на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В огне погибли 9 и пострадали 20 человек, ущерб составил более 29 млн рублей.Основными причинами пожаров являются неисправная электропроводка, перегрузка электросети, использование самодельных электронагревательных приборов, неисправное печное отопление, неосторожное обращение с огнем.- В настоящее время в области организована масштабная профилактическая работа, ежедневно проводятся рейды, - сообщает пресс-служба управления. - В ходе подобных рейдов проводятся противопожарные инструктажи населения. Особое внимание уделяется группам "социального риска" – одиноким, престарелым людям, инвалидам, многодетным и неблагополучным семьям, лицам, ведущим асоциальный образ жизни, злоупотребляющим спиртными напитками. К профилактической работе сотрудники МЧС привлекают добровольцев, студентов, представителей администраций. Цель – предупредить новые возгорания, проинструктировать и обучить людей.МЧС призывает жителей области у осторожности. В частности, им напоминают о необходимости следить за исправностью вентиляционных каналов, дымоходов, электропроводки, отопительных приборов и других теплопроизводящих установок, не оставлять без присмотра включенные бытовые приборы и обогреватели, не перегружать электросеть.Фото http://www.123savoie.com