ГИБДД предупреждает: будьте внимательны и осторожны в непогоду!

просмотров: 65

В связи с этим ГИБДД региона выступила с обращением:"Сегодня с начала дня по настоящий момент в городе зарегистрировано 74 дорожно-транспортных происшествий, в двух авариях пострадали люди.Во избежание дорожно-транспортных происшествий и заторовых ситуаций Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения:– водители, будьте предельно внимательны, не создавайте аварийных ситуаций! При выпадении обильных осадков в виде снега автомобильные шины легко теряют контакт с дорожным покрытием и автомобиль может внезапно уйти в неуправляемый занос. Кроме того, значительно увеличивается тормозной путь транспортного средства. Даже незначительное превышение скорости, не соответствующей сложным погодным условиям, может привести к ДТП.- пешеходы, берегите свою жизнь и здоровье! При выходе из общественного транспорта не торопитесь. Дождитесь, когда транспорт отъедет от остановки на достаточное расстояние и дорога будет хорошо просматриваться в обе стороны. Переходите проезжую часть только в установленном для перехода месте, убедившись в безопасности. Не перебегайте проезжую часть перед близко идущим транспортом, малолетних детей крепко держите за руки. При выходе и посадке в общественный транспорт будьте осторожны – под слоем снега на остановочных комплексах может находиться скользкий лед.Во избежание несчастных случаев с участниками дорожного движения, особенно с детьми, просим владельцев транспортных средств не испытывать судьбу и не отправляться без острой необходимости в дальние поездки.По возможности не оставляйте личный автотранспорт на проезжей части, чтобы не создавать помех коммунальным службам по уборке снега с проезжей части.Если у Вас недостаточно опыта вождения транспортным средством в сложных погодных условиях, мы рекомендуем Вам воспользоваться общественным транспортом или услугами служб такси".