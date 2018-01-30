В регионе проведены сельскохозяйственные ярмарки

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В г. Саратове ярмарки проводились на Театральной площади, на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке ТК «На Топольчанской» в пос. Солнечный, в Заводском районе на 2-х торговых площадках на пересечении улиц Пензенской и Томской и на прилегающей территории рынка «Комсомольский».На Театральной площади на прошедшей неделе ярмарки в субботу и воскресенье. В ярмарках участвовали производители плодоовощной продукции, мяса и мясных изделий, молочных продуктов, рыбы, продукции птицеводства, растительных масел, крупяных изделий, муки, хлебобулочных и кондитерских изделий, меда – всего 240 сельхозтоваропроизводителей из 33 муниципальных районов области.В сельскохозяйственной ярмарке 27 января 2018 года на ГБУ УК «Сельхозрынок» в пос. Юбилейный приняли участие 100 товаропроизводителей из 25 районов области.На сельскохозяйственных ярмарках 27-28 января 2018 года реализация продукции по рекомендованным ценам осуществлялась на Театральной площади, на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный и на торговых площадках в Заводском районе, где торговые места товаропроизводителям предоставляются бесплатно.Рекомендованные цены реализации на овощи составили: на капусту – до 12 руб./кг, лук – до 15 руб./кг, картофель, свеклу, морковь – до 18 руб./кг.Цельное молоко на рынках города продается по цене до 75 руб./литр, на сельскохозяйственных ярмарках - 37 руб./литр, с жирностью выше 3,6% - 40 руб./литр.Рекомендованные цены на яйцо: С1 до 40 руб./десяток, на яйцо С2 до 37 руб./десяток, на яйцо С отборное до 44 руб./десяток.Рекомендованная цена мяса по категориям составляет: говядина от 240 до 400 руб./кг; свинина от 210 до 270 руб./кг; баранина от 180 до 270 руб./кг.