Саратовца обвиняют в убийстве приятеля

просмотров: 75

Следственный отдел по Ленинскому району города Саратов СУ СК РФ по Саратовской области по факту обнаружения в квартире дома, расположенного на улице 1-ый Московский проезд города Саратова, тела 63-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, возбудил уголовное дело по статье "Убийство"."По данным следствия, в ночь с 19 на 20 декабря 2017 двое приятелей находясь в квартире дома, расположенного на улице 1-ый Московский проезд города Саратова распивали спиртные напитки. В ходе застолья, между ними возник словесный конфликт, причиной которого стали оскорбительные выражения, высказанные хозяином квартиры в адрес гостя. В процессе ссоры 45-летний мужчина, нанес один удар ножом в область шеи потерпевшему, от которого последний скончался на месте. После этого, злоумышленник с места совершения преступления скрылся. Спустя несколько дней тело мужчины было обнаружено по месту его жительства родственниками, о чем они сообщили в правоохранительные органы.В настоящее время судом удовлетворено ходатайство следователя и в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.