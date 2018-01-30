Жителей области предупреждают о метели
По данным областного Гидрометцентра 30 января, ночью и днем, в большинстве районов области ожидается умеренный снег, в отдельных районах сильный.
Местами метель с видимостью 500 м и менее. Ветер юго-восточный порывы до 15-20 м/с. Температура ночью -8…-13º, в пониженных местах до -18º, днём -5…-10º, местами в Правобережье до -2°, в отдельных районах Левобережья до -15°.
Главное управление МЧС России по Саратовской области обращается к водителям: будьте предельно внимательны за рулем, соблюдайте скоростной режим.