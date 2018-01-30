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В Энгельсе расследуют убийство 15-летнего подростка

Новости / ЧП
В Энгельсе расследуют убийство 15-летнего подростка


Тело погибшего было обнаружено вчера вечером около одного из жилых домов по улице Маршала Василевского.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Как уже установили следователи, двое 15-летних приятелей совместно со сверстницей распивали спиртные напитки по месту ее жительства. В ходе застолья между молодыми людьми произошел словесный конфликт. В какой то момент потерпевший ударил рукой девушку по лицу. Собутыльник предложил ему выйти на улицу для дальнейшего выяснения отношений, где достал охотничий нож и несколько раз ударил им оппонента множественные удары в туловище и шею. От полученных телесных повреждений молодой человек скончался на месте.

Как сообщили в следственном управлении региона, в настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос о его аресте. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела действиям органов системы профилактики будет дана правовая оценка.

Фото https://img.day.az