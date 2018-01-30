В Балаковском районе сгорело 50 свиней и 400 кур
Крупный пожар произошел вчера вечером на окраине села Николаевского.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, в 20 ч. 34 м. поступил сигнал о загорании кошары. На тушение были направлены две единицы техники и шесть человек личного состава. Площадь пожара составила 500 кв.м.
Как сообщили в ведомстве, в результате происшествия сгорела кровля по всей площади. В огне погибли 50 голов свиней и 400 кур.
В настоящее время причина, приведшая к возгоранию, устанавливается.
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