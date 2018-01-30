Железнодорожники организовали праздник для студентов
В минувшую субботу, 27 января, их пригласили в путешествие на "Улетном экспрессе".
Мероприятие, посвященное Дню российского студента, началось на железнодорожном вокзале Саратов-1. Виновников торжества поздравили с праздником начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев и заместитель председателя правительства Саратовской области Валентина Гречушкина.
После торжественной части свыше 300 студентов и гостей праздника были приглашены в поезд, состоящий из действующего паровоза серии Эр и нескольких тематических вагонов. В каждом из них путешественников ждали различные развлечения и сюрпризы. Они могли проверить свои знания и эрудицию в интеллектуальных играх, стать участниками квестов, услышать песни и стихи в исполнении сверстников, а также раскрыть свой талант у "открытого микрофона". Особый интерес вызывали изобретения и инновации, представленные молодыми учеными.
Путешествие в "Улетном экспрессе" продолжалось около двух часов. Всем участникам оно подарило массу положительных эмоций.