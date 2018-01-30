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В Саратове открывается персональная выставка Софьи Давыдовой

Новости


30 января в 14:00 в Выставочном зале Регионального центра поддержки одарённых детей состоится открытие персональной выставки художественных работ учащейся Детской школы искусств №5 Вольского муниципального района Софьи Давыдовой.

О художнике, его таланте, мастерстве могут поведать его работы. Художественные работы Софьи Давыдовой восхищают удивительными по разнообразию оттенками красок, реалистичностью, передают на бумаге богатую гамму чувств и эмоций автора.

Софья — талантливая юная художница, прекрасно владеющая рисунком и живописью, умеющая создавать интересные и разноплановые работы, обладающая ярким образным мышлением, тонким чувством цвета и формы.

Среди ее работ - пейзажи, натюрморты, портреты, жанровые композиции, иллюстрации к любимым книгам, выполненные акварелью, гуашью, сепией, тушью, пастелью, графитовым карандашом.

Акварельные работы Софьи наполнены гармонией и очарованием. Акварель – одна из самых интересных и сложных техник рисования, художник должен мастерски владеть кистью и чувствовать, как краска ведёт себя на бумаге, чтобы воплотить задуманный сюжет лёгкими, полупрозрачными или сочными и насыщенными мазками. Графику, выполненную тушью, отличают отточенность линий, тщательная прорисовка деталей, высокий уровень детализации.

Выставка Софьи Давыдовой позволяет получить яркие эмоции, увидеть красоту и гармонию окружающего мира.

В день открытия выставки состоится мастер-класс «Рисуем монограмму» преподавателя Детской школы искусств №5 Вольского муниципального района

Ирины Николаевны Шаповаловой. Она поделится с ребятами секретами создания изящной монограммы, нарисованной из начальных букв имени и фамилии.

С работами персональной выставки Софьи Давыдовой можно будет ознакомиться с 30 января по 12 февраля 2018 года в Региональном центре поддержки одарённых детей (ул.Волжская, 32).