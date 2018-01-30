201 житель области обратился в органы соцзащиты за консультацией по выплатам при рождении первого ребёнка

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Напомним, эти средства выплачиваются на детей, родившихся (усыновленных) в 2018 году и позднее, до достижения ими возраста полутора лет. Данная мера социальной поддержки семей с невысоким уровнем дохода введена по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина.Право на выплату имеют граждане Российской Федерации, среднедушевой доход семей которых не превышает 1,5 кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте Российской Федерации за 2-й квартал года, предшествующего году обращения за указанной выплатой. Таким образом, в 2018 году в Саратовской области эту выплату получат семьи, среднедушевой доход которых (т.е. доход на одного члена семьи в месяц) не превышает 14 371,50 руб. Доходы учитываются за 12 календарных месяцев до месяца обращения за назначением выплаты.Размер выплаты соответствует размеру прожиточного минимума для детей, установленного в субъекте Федерации также за второй квартал года, предшествующего обращению за выплатой. Соответственно, в Саратовской области в 2018 году размер выплаты составляет 9 159 руб. в месяц.За назначением указанной меры социальной поддержки и более подробной информацией гражданам необходимо обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства.Во всех социозащитных учреждениях области ведется активная разъяснительная работа условий назначения выплаты на первого ребенка. С начала 2018 года за устной консультацией в органы социальной защиты населения обратились 201 человек, из них 118 обратившихся потенциально имеют право на выплату. Прием документов продолжается.