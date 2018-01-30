201 житель области обратился в органы соцзащиты за консультацией по выплатам при рождении первого ребёнка
Органы социальной защиты населения продолжают прием документов для назначения и выплаты за счет средств федерального бюджета ежемесячных денежных выплат при рождении (усыновлении) первого ребёнка.
Напомним, эти средства выплачиваются на детей, родившихся (усыновленных) в 2018 году и позднее, до достижения ими возраста полутора лет. Данная мера социальной поддержки семей с невысоким уровнем дохода введена по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Право на выплату имеют граждане Российской Федерации, среднедушевой доход семей которых не превышает 1,5 кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте Российской Федерации за 2-й квартал года, предшествующего году обращения за указанной выплатой. Таким образом, в 2018 году в Саратовской области эту выплату получат семьи, среднедушевой доход которых (т.е. доход на одного члена семьи в месяц) не превышает 14 371,50 руб. Доходы учитываются за 12 календарных месяцев до месяца обращения за назначением выплаты.
Размер выплаты соответствует размеру прожиточного минимума для детей, установленного в субъекте Федерации также за второй квартал года, предшествующего обращению за выплатой. Соответственно, в Саратовской области в 2018 году размер выплаты составляет 9 159 руб. в месяц.
За назначением указанной меры социальной поддержки и более подробной информацией гражданам необходимо обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства.
Во всех социозащитных учреждениях области ведется активная разъяснительная работа условий назначения выплаты на первого ребенка. С начала 2018 года за устной консультацией в органы социальной защиты населения обратились 201 человек, из них 118 обратившихся потенциально имеют право на выплату. Прием документов продолжается.