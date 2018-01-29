29 ЯНВАРЯ 2018 15:28 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
14:09 | 29 января
201 житель области обратился в органы соцзащиты за консультацией по выплатам при рождении первого ребёнка
13:19 | 29 января
Уборка снега на саратовских улицах продолжается
13:19 | 29 января
Уборка снега на саратовских улицах продолжается
12:28 | 29 января
Полицейские, принимавшие участие в эвакуации граждан при пожаре на улице Аткарской, будут награждены
11:37 | 29 января
Выставка "Баллада о доблести" открылась в Музее боевой и трудовой славы
10:41 | 29 января
Вечер памяти жертв Холокоста «Личная история» состоялся в Саратове
09:53 | 29 января
Сегодня в Саратове ожидается усиление ветра
09:10 | 29 января
У Александра Логинова - "золото" ЧЕ по биатлону
18:00 | 26 января
МЧС: будитье осторожны в мороз!
17:17 | 26 января
Александр Логинов выиграл "серебро" чемпионата Европы по биатлону
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Уборка снега на саратовских улицах продолжается

Новости
Уборка снега на саратовских улицах продолжается

Сегодня в Саратове продолжается работа по очистке проезжей части, тротуаров и дворов от снега. В первую очередь внимание уделяется местам массового посещения людей и социально важным объектам.

Днем в Саратове ожидается облачная погода с прояснениями, снег, слабая метель. Утром и днем возможны порывы юго-восточного ветра до 15 м/с.

В дневное время в работах по благоустройству будут заняты 140 сотрудников МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города» и 115 единиц спецтехники. Также будет привлечено порядка 1600 дворников. За прошедшие выходные было вывезено 12 501 куб. м снега и наледи, использовано 203 т пескосоляной смеси и 92 т реагентов.

В Ленинском районе сегодня запланирована очистка прилотковой части и тротуаров и вывоз снега на пр. 50 лет Октября. Кроме того, очистят тротуары на ул. Олимпийская, Бережная, Гвардейская, Молодежный проезд, Ипподромная, Мира и Международных проездов, Одесская, п. Жасминный (ул. Моисеева, ул. Строителей), Международная, Панфилова. Также будет проводиться срез наледи на ул. Курдюмская в районе дома 73 и по адресу ул. Уфимцева, 4.

В Кировском районе в первую очередь очистят прилотковую часть дороги, тротуары, парковочные карманы и вывезут снег на ул. Московская от ул. Пугачева до ул. Астраханская, ул. Кутякова (продолжение). Специальные службы расширят дорожное плотно ул. Аткарская, Танкистов, Университетская.

Во Фрунзенском районе вывезут снег с ул. Дзержинского, Аткарская, при помощи техники подметут пр. Кирова, ул. Яблочкова, М.Горького, Чапаева, Вольская, Шелковичная, Б.Садовая, Емлютина, Вокзальная, Б.Казачья, Сакко и Ванцетти, Слонова, Рабочая.

В Волжском районе очистят пешеходную зону от пл. Чернышевского, Федина, ул. Волжская, Октябрьская. Запланированы работы по расширению дорожного полотна ул. Исаева. Также будет организована очистка тротуаров и остановочных павильонов, прилотковой части, вывоз снега ул. Б.Горная, Соборная, Лермонтова. Будут подметены тротуары ул. Соборная, Некрасова,

Комсомольская, Октябрьская, ул. Большая Затонская, Московская, Набережная Космонавтов, Чернышевского, Валовая.

В Заводском районе проведут очистку прилотковой части, вывезут снег на ул. Крымская от Ново-Астраханского ш. до Энтузиастов.

В Октябрьском районе в дневное время запланировано механическое подметание тротуаров, а также посыпка ул. Чапаева, Вольская, М. Горького, Советская, Радищева, Мичурина, Рахова, Чернышевского, Б. Садовая, Политехническая, 2-я Садовая.