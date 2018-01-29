Уборка снега на саратовских улицах продолжается
Сегодня в Саратове продолжается работа по очистке проезжей части, тротуаров и дворов от снега. В первую очередь внимание уделяется местам массового посещения людей и социально важным объектам.
Днем в Саратове ожидается облачная погода с прояснениями, снег, слабая метель. Утром и днем возможны порывы юго-восточного ветра до 15 м/с.
В дневное время в работах по благоустройству будут заняты 140 сотрудников МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города» и 115 единиц спецтехники. Также будет привлечено порядка 1600 дворников. За прошедшие выходные было вывезено 12 501 куб. м снега и наледи, использовано 203 т пескосоляной смеси и 92 т реагентов.
В Ленинском районе сегодня запланирована очистка прилотковой части и тротуаров и вывоз снега на пр. 50 лет Октября. Кроме того, очистят тротуары на ул. Олимпийская, Бережная, Гвардейская, Молодежный проезд, Ипподромная, Мира и Международных проездов, Одесская, п. Жасминный (ул. Моисеева, ул. Строителей), Международная, Панфилова. Также будет проводиться срез наледи на ул. Курдюмская в районе дома 73 и по адресу ул. Уфимцева, 4.
В Кировском районе в первую очередь очистят прилотковую часть дороги, тротуары, парковочные карманы и вывезут снег на ул. Московская от ул. Пугачева до ул. Астраханская, ул. Кутякова (продолжение). Специальные службы расширят дорожное плотно ул. Аткарская, Танкистов, Университетская.
Во Фрунзенском районе вывезут снег с ул. Дзержинского, Аткарская, при помощи техники подметут пр. Кирова, ул. Яблочкова, М.Горького, Чапаева, Вольская, Шелковичная, Б.Садовая, Емлютина, Вокзальная, Б.Казачья, Сакко и Ванцетти, Слонова, Рабочая.
В Волжском районе очистят пешеходную зону от пл. Чернышевского, Федина, ул. Волжская, Октябрьская. Запланированы работы по расширению дорожного полотна ул. Исаева. Также будет организована очистка тротуаров и остановочных павильонов, прилотковой части, вывоз снега ул. Б.Горная, Соборная, Лермонтова. Будут подметены тротуары ул. Соборная, Некрасова,
Комсомольская, Октябрьская, ул. Большая Затонская, Московская, Набережная Космонавтов, Чернышевского, Валовая.
В Заводском районе проведут очистку прилотковой части, вывезут снег на ул. Крымская от Ново-Астраханского ш. до Энтузиастов.
В Октябрьском районе в дневное время запланировано механическое подметание тротуаров, а также посыпка ул. Чапаева, Вольская, М. Горького, Советская, Радищева, Мичурина, Рахова, Чернышевского, Б. Садовая, Политехническая, 2-я Садовая.