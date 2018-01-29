Уборка снега на саратовских улицах продолжается

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Днем в Саратове ожидается облачная погода с прояснениями, снег, слабая метель. Утром и днем возможны порывы юго-восточного ветра до 15 м/с.В дневное время в работах по благоустройству будут заняты 140 сотрудников МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города» и 115 единиц спецтехники. Также будет привлечено порядка 1600 дворников. За прошедшие выходные было вывезено 12 501 куб. м снега и наледи, использовано 203 т пескосоляной смеси и 92 т реагентов.В Ленинском районе сегодня запланирована очистка прилотковой части и тротуаров и вывоз снега на пр. 50 лет Октября. Кроме того, очистят тротуары на ул. Олимпийская, Бережная, Гвардейская, Молодежный проезд, Ипподромная, Мира и Международных проездов, Одесская, п. Жасминный (ул. Моисеева, ул. Строителей), Международная, Панфилова. Также будет проводиться срез наледи на ул. Курдюмская в районе дома 73 и по адресу ул. Уфимцева, 4.В Кировском районе в первую очередь очистят прилотковую часть дороги, тротуары, парковочные карманы и вывезут снег на ул. Московская от ул. Пугачева до ул. Астраханская, ул. Кутякова (продолжение). Специальные службы расширят дорожное плотно ул. Аткарская, Танкистов, Университетская.Во Фрунзенском районе вывезут снег с ул. Дзержинского, Аткарская, при помощи техники подметут пр. Кирова, ул. Яблочкова, М.Горького, Чапаева, Вольская, Шелковичная, Б.Садовая, Емлютина, Вокзальная, Б.Казачья, Сакко и Ванцетти, Слонова, Рабочая.В Волжском районе очистят пешеходную зону от пл. Чернышевского, Федина, ул. Волжская, Октябрьская. Запланированы работы по расширению дорожного полотна ул. Исаева. Также будет организована очистка тротуаров и остановочных павильонов, прилотковой части, вывоз снега ул. Б.Горная, Соборная, Лермонтова. Будут подметены тротуары ул. Соборная, Некрасова,Комсомольская, Октябрьская, ул. Большая Затонская, Московская, Набережная Космонавтов, Чернышевского, Валовая.В Заводском районе проведут очистку прилотковой части, вывезут снег на ул. Крымская от Ново-Астраханского ш. до Энтузиастов.В Октябрьском районе в дневное время запланировано механическое подметание тротуаров, а также посыпка ул. Чапаева, Вольская, М. Горького, Советская, Радищева, Мичурина, Рахова, Чернышевского, Б. Садовая, Политехническая, 2-я Садовая.