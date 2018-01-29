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Сегодня в Саратове ожидается усиление ветра

Новости
Сегодня в Саратове ожидается усиление ветра

По информации Саратовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 28-29 января в Саратове ожидается облачная погода с прояснениями, ночью небольшой снег, днем снег, слабая метель.

Ветер юго - восточный 5-10 м/с, ночью порывы до 12-14 м/с, утром и днем порывы до 15 м/с.

Температура: ночью -15 °С… -17 °С, днём -7 °С… -9 °С.

Предупреждение о неблагоприятных явлениях погоды: утром и днем 29.01.2018г. в г. Саратове ожидается усиление ветра до 15 м/с.

Возможно падение деревьев, обрыв линий электропередач и связи, разрушение плохо закрепленных конструкций, затруднения в работе транспорта, повышение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий.