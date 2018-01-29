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Выставка "Баллада о доблести" открылась в Музее боевой и трудовой славы

Новости
Выставка "Баллада о доблести" открылась в Музее боевой и трудовой славы

25 января в Музее боевой и трудовой славы состоялась презентация выставки «Баллада о доблести».

Новая выставка - партнерский проект Саратовского историко-патриотического комплекса «Музей боевой и трудовой славы», Любительского объединения исторического фехтования «Zweihander» МУК «Городской Дом культуры "Звезда" и Сообщества любителей Средневековья.

Подарком для участников мероприятия стали концертные номера, подготовленные ансамблем фольклорной музыки «Алиенор» и фольклорным ансамблем «Околица».

В ходе мероприятия участникам партнерского выставочного проекта были вручены благодарственные письма и почетные грамоты.

По окончании мероприятия экскурсию по выставке «Баллада о доблести» провел руководитель Любительского объединения исторического фехтования «Zweihander» МУК «Городской Дом культуры «Звезда» Э.А. Суриков.