Выставка "Баллада о доблести" открылась в Музее боевой и трудовой славы
25 января в Музее боевой и трудовой славы состоялась презентация выставки «Баллада о доблести».
Новая выставка - партнерский проект Саратовского историко-патриотического комплекса «Музей боевой и трудовой славы», Любительского объединения исторического фехтования «Zweihander» МУК «Городской Дом культуры "Звезда" и Сообщества любителей Средневековья.
Подарком для участников мероприятия стали концертные номера, подготовленные ансамблем фольклорной музыки «Алиенор» и фольклорным ансамблем «Околица».
В ходе мероприятия участникам партнерского выставочного проекта были вручены благодарственные письма и почетные грамоты.
По окончании мероприятия экскурсию по выставке «Баллада о доблести» провел руководитель Любительского объединения исторического фехтования «Zweihander» МУК «Городской Дом культуры «Звезда» Э.А. Суриков.