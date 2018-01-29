29 ЯНВАРЯ 2018 15:28 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
14:09 | 29 января
201 житель области обратился в органы соцзащиты за консультацией по выплатам при рождении первого ребёнка
13:19 | 29 января
Уборка снега на саратовских улицах продолжается
13:19 | 29 января
Уборка снега на саратовских улицах продолжается
12:28 | 29 января
Полицейские, принимавшие участие в эвакуации граждан при пожаре на улице Аткарской, будут награждены
11:37 | 29 января
Выставка "Баллада о доблести" открылась в Музее боевой и трудовой славы
10:41 | 29 января
Вечер памяти жертв Холокоста «Личная история» состоялся в Саратове
09:53 | 29 января
Сегодня в Саратове ожидается усиление ветра
09:10 | 29 января
У Александра Логинова - "золото" ЧЕ по биатлону
18:00 | 26 января
МЧС: будитье осторожны в мороз!
17:17 | 26 января
Александр Логинов выиграл "серебро" чемпионата Европы по биатлону
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Вечер памяти жертв Холокоста «Личная история» состоялся в Саратове

Новости
Вечер памяти жертв Холокоста «Личная история» состоялся в Саратове

25 января 2018 года в еврейском общинном центре «Бейт Шимшон» состоялся вечер памяти жертв Холокоста «Личная история».

Ежегодно 27 января по инициативе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций отмечается Всемирный день памяти жертв Холокоста. В этом году он приурочен к 73-й годовщине освобождения Красной Армией лагеря смерти Освенцим, который находился на территории Польши.

На мероприятии с вступительным словом к присутствующим обратился заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Дмитрий Конусов, который также прочитал текст о Чеславе Милоше, польском поэте, переводчике, праведнике мира.

Вниманию пришедших на вечер памяти были представлены 12 историй людей, которые, несмотря на всю опасность сложившейся ситуации, ценой своей жизни спасали евреев во время Второй мировой войны. Некоторые из них посмертно или при жизни получили титул «праведник мира», который присуждается людям, спасавшим евреев в период Холокоста.