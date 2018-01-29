Вечер памяти жертв Холокоста «Личная история» состоялся в Саратове

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Ежегодно 27 января по инициативе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций отмечается Всемирный день памяти жертв Холокоста. В этом году он приурочен к 73-й годовщине освобождения Красной Армией лагеря смерти Освенцим, который находился на территории Польши.На мероприятии с вступительным словом к присутствующим обратился заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Дмитрий Конусов, который также прочитал текст о Чеславе Милоше, польском поэте, переводчике, праведнике мира.Вниманию пришедших на вечер памяти были представлены 12 историй людей, которые, несмотря на всю опасность сложившейся ситуации, ценой своей жизни спасали евреев во время Второй мировой войны. Некоторые из них посмертно или при жизни получили титул «праведник мира», который присуждается людям, спасавшим евреев в период Холокоста.