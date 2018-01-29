Полицейские, принимавшие участие в эвакуации граждан при пожаре на улице Аткарской, будут награждены

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"Первыми возгорание заметили инспекторы полка ДПС УМВД России по городу Саратову, осуществлявшие патрулирование улицы. Сообщив о происшествии в дежурную часть, сотрудники полиции приняли меры по спасению жильцов дома.Услышав крики о помощи, доносящиеся со второго этажа, инспекторы по оконным решеткам забрались в задымленную квартиру. В ней находилась пенсионерка, которая не могла самостоятельно передвигаться. Полицейские вынесли ее на улицу и передали медицинским работникам, прибывшим на место пожара. В дальнейшем к эвакуации жильцов дома вместе со специалистами областной службы спасения, ЦМК и МЧС подключились сотрудники патрульно-постовой службы.После поступления сообщения о чрезвычайном происшествии УМВД России по городу Саратову были приняты меры по обеспечению безопасности граждан. Оказано содействие в эвакуации 20 жильцов дома, в том числе проживающих в нем инвалидов и пожилых людей. На территории, прилегающей к месту чрезвычайного происшествия, инспекторы ДПС обеспечивали дорожную безопасность и беспрепятственный проезд спецтехники.Благодаря слаженным действиям всех задействованных на ликвидации пожара экстренных служб и сотрудников полиции удалось избежать жертв среди гражданского населения и минимизировать последствия пожара", - сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.