Александр Логинов выиграл "серебро" чемпионата Европы по биатлону
Сегодня в итальянском Риднау проходят спринтерские гонки у мужчин и женщин.
В соревнованиях мужчин уроженец Саратова Александр Логинов показал одну из лучших скоростей на дистанции, однако один промах, допущенный на стрельбе из положения лежа, не позволил ему бороться за победу. В итоге он уступил 5,5 секунды латвийцу Андрею Расторгуеву и занял второе место. "Бронзу" завоевал представитель Болгарии Красимир Анев.
Уже завтра Александр попробует взять реванш в гонке преследования.
Фото https://admtyumen.ru