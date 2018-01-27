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МЧС: будитье осторожны в мороз!

Новости


В выходные дни, 27 и 28 января, по данным областного «Гидрометеоцентра» на территории Саратовской области ожидаются морозы. В ночные и утренние часы минимальная температура воздуха -25…-27 градусов. Местами слабая изморозь, туман.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Саратовской области предупреждает жителей о возможности переохлаждения и обморожения, дает советы, как избежать последствий морозов.

В морозную погоду не следует находиться на улице длительное время без особой необходимости, по возможности сократите пребывание на улице детей во избежание переохлаждения и обморожения.

Основные факторы риска обморожения - это тесная, влажная одежда и обувь, проблемы с сосудами, алкогольное опьянение, а также слабость и переутомление.

Чтобы избежать переохлаждения, одевайтесь многослойно – прослойки воздуха удерживают тепло; носите теплые стельки и шерстяные носки – они впитывают влагу, оставляя ноги сухими; не выходите на мороз без теплых варежек, головного убора и шарфа; необходимы постоянные активные движения.

В случае переохлаждения или обморожения немедленно обращайтесь за медицинской помощью.