Музыкальная гостиная Центральной городской библиотеки приглашает на программу «Грезы матушки – зимы»
28 января в 15.00 литературно - музыкальная гостиная Центральной городской библиотеки приглашает на программу «Грезы матушки – зимы».
Посетителей вечера ждет встреча с самобытным творческим коллективом ГАУК СО «Дворца культуры «Россия» - вокальным ансамблем «Ретро» (художественный руководитель Илья Брезгин).
Творческий коллектив был создан 1986 году. За время своего существования он сумел завоевать любовь и симпатию зрителей, заслуженный авторитет в музыкальных кругах города и области.
В его репертуаре - произведения отечественных и зарубежных авторов, романсы, народные песни, авторские сочинений солистов ансамбля.
Вход свободный. Ул. Зарубина, 158/162. Тел.: 29-00-35.