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В Саратовском районе совершено покушение на полицейского

Новости
В Саратовском районе совершено покушение на полицейского

СК РФ по Саратовской области по факту нападения на сотрудника органов внутренних дел возбудил уголовное дело, - сообщает пресс-служба ведомства:

"По версии следствия, вечером 25 января 2018 год трое сотрудников полиции, прибывшие из Калужской области, осуществляли на территории Саратовского района оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к хищению имущества на территории указанного региона, а также установлению местонахождения похищенного. В ходе мероприятий, предположительно, двое из присутствующих, чья причастность к совершению данного преступления проверялась, произвели не менее трех выстрелов из травматического пистолета и обреза охотничьего ружья в сторону полицейского. После содеянного с места происшествия злоумышленники скрылись, потерпевшему медицинская помощь оказана амбулаторно.

В настоящее время установлены четыре лица, находившиеся на месте преступления, предпринимаются меры по установлению всех участников конфликта, а также оружия, из которого производились выстрелы. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается".