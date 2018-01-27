В Саратовском районе совершено покушение на полицейского

просмотров: 112

"По версии следствия, вечером 25 января 2018 год трое сотрудников полиции, прибывшие из Калужской области, осуществляли на территории Саратовского района оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к хищению имущества на территории указанного региона, а также установлению местонахождения похищенного. В ходе мероприятий, предположительно, двое из присутствующих, чья причастность к совершению данного преступления проверялась, произвели не менее трех выстрелов из травматического пистолета и обреза охотничьего ружья в сторону полицейского. После содеянного с места происшествия злоумышленники скрылись, потерпевшему медицинская помощь оказана амбулаторно.В настоящее время установлены четыре лица, находившиеся на месте преступления, предпринимаются меры по установлению всех участников конфликта, а также оружия, из которого производились выстрелы. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается".