Объемы льготного кредитования по краткосрочным кредитам в 2018 году Саратовской области увеличены в 1,6 раза
Заместитель Председателя Правительства области Алексей Стрельников провел областное селекторное совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса.
В ходе видеоконференции стало известно, что объемы льготного кредитования по краткосрочным кредитам в 2018 году Саратовской области увеличены в 1,6 раза, по сравнению с прошлым годом. Сумма субсидий составила более 300 млн рублей. Это соответствует объему кредитных средств порядка 4,4 млрд рублей.
Распределение по направлениям краткосрочного кредитования следующее:
растениеводство – 156,02 млн рублей (объем кредитов - 2,2 млрд рублей);
животноводство – 48,01 млн рублей (объем кредитов - 743,4 млн рублей);
молочное скотоводство – 36,00 млн рублей (объем кредитов - 557,4 млн рублей);
малые формы хозяйствования – 60,01 млн рублей (объем кредитов -929,2 млн рублей).
В настоящее время на получение льготного краткосрочного кредита поданы заявки от хозяйств 31 муниципального района области. Прием заявок уполномоченными банками продолжается.