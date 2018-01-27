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Объемы льготного кредитования по краткосрочным кредитам в 2018 году Саратовской области увеличены в 1,6 раза

Новости
Объемы льготного кредитования по краткосрочным кредитам в 2018 году Саратовской области увеличены в 1,6 раза

Заместитель Председателя Правительства области Алексей Стрельников провел областное селекторное совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса.

В ходе видеоконференции стало известно, что объемы льготного кредитования по краткосрочным кредитам в 2018 году Саратовской области увеличены в 1,6 раза, по сравнению с прошлым годом. Сумма субсидий составила более 300 млн рублей. Это соответствует объему кредитных средств порядка 4,4 млрд рублей.

Распределение по направлениям краткосрочного кредитования следующее:

растениеводство – 156,02 млн рублей (объем кредитов - 2,2 млрд рублей);

животноводство – 48,01 млн рублей (объем кредитов - 743,4 млн рублей);

молочное скотоводство – 36,00 млн рублей (объем кредитов - 557,4 млн рублей);

малые формы хозяйствования – 60,01 млн рублей (объем кредитов -929,2 млн рублей).

В настоящее время на получение льготного краткосрочного кредита поданы заявки от хозяйств 31 муниципального района области. Прием заявок уполномоченными банками продолжается.