27 ЯНВАРЯ 2018 03:07 СУББОТА
Новости
18:00 | 26 января
МЧС: будитье осторожны в мороз!
17:17 | 26 января
Александр Логинов выиграл "серебро" чемпионата Европы по биатлону
16:31 | 26 января
Музыкальная гостиная Центральной городской библиотеки приглашает на программу «Грезы матушки – зимы»
15:48 | 26 января
В Саратовском районе совершено покушение на полицейского
15:05 | 26 января
Объемы льготного кредитования по краткосрочным кредитам в 2018 году Саратовской области увеличены в 1,6 раза
14:18 | 26 января
Двух женщин будут судить по статье "Заведомо ложный донос"
13:23 | 26 января
Подача тепла и горячей воды в доме №10 по улице Московской восстановлена
12:33 | 26 января
В Балаково открылся филиал клуба "Патриот"
11:42 | 26 января
На саратовских улицах продолжается уборка снега
10:56 | 26 января
В скверах Кировского района пройдет семейный лыжный марафон
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Двух женщин будут судить по статье "Заведомо ложный донос"

Новости
Двух женщин будут судить по статье "Заведомо ложный донос"

Вчера в 22.30 в Марксовский отдел полиции с заявлением обратилась 18-летняя местная жительница. Гражданка сообщила о том, что в 22.00 у дома 11 по улице 10-я линия неизвестный будто бы толкнул ее и вырвал сумочку, в которой находились документы, банковская карта и золотой браслет.

"Сотрудники полиции выдвинулись на предполагаемое место происшествия. Там, где якобы была борьба между злоумышленником и жертвой обстоятельств, не было никаких признаков, которые могли бы подтвердить слова девушки. И, к слову, служебно-розыскная собака не могла взять след.
Стражей порядка насторожили неточности в этой истории, поэтому они решили проверить весь маршрут ее следования. Молодая особа утверждала, что весь вечер провела у своей приятельницы. Однако ее «подруга» рассказала полицейским, что уже два месяца не общается с потерпевшей, поскольку та пыталась увести у нее молодого человека.

В итоге заявительница призналась, что слукавила. Она пояснила, что золотую цепочку потеряла еще в конце ноября. Это был подарок ее бабушки. Девушка боялась сказать правду родственникам, поскольку считала, что они ее накажут.

Подобный случай произошел в Энгельсе. 35-летняя местная жительница, поругавшись с сожителем, ушла из дома без вещей. Вскоре женщина захотела забрать свой паспорт и сотовый телефон, но чувство обиды на суженого было больше, чем желание видеться с ним. Поэтому она решила проучить его, заявив сотрудникам полиции, якобы мужчина напал на нее, и без применения физической силы открыто похитил ценные вещи.

Теперь необдуманные поступки гражданок обернулись для них серьезными проблемами с законом. В обоих случаях возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Максимальное наказание в соответствии с санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до двух лет", - сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.