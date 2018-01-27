Двух женщин будут судить по статье "Заведомо ложный донос"

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"Сотрудники полиции выдвинулись на предполагаемое место происшествия. Там, где якобы была борьба между злоумышленником и жертвой обстоятельств, не было никаких признаков, которые могли бы подтвердить слова девушки. И, к слову, служебно-розыскная собака не могла взять след.Стражей порядка насторожили неточности в этой истории, поэтому они решили проверить весь маршрут ее следования. Молодая особа утверждала, что весь вечер провела у своей приятельницы. Однако ее «подруга» рассказала полицейским, что уже два месяца не общается с потерпевшей, поскольку та пыталась увести у нее молодого человека.В итоге заявительница призналась, что слукавила. Она пояснила, что золотую цепочку потеряла еще в конце ноября. Это был подарок ее бабушки. Девушка боялась сказать правду родственникам, поскольку считала, что они ее накажут.Подобный случай произошел в Энгельсе. 35-летняя местная жительница, поругавшись с сожителем, ушла из дома без вещей. Вскоре женщина захотела забрать свой паспорт и сотовый телефон, но чувство обиды на суженого было больше, чем желание видеться с ним. Поэтому она решила проучить его, заявив сотрудникам полиции, якобы мужчина напал на нее, и без применения физической силы открыто похитил ценные вещи.Теперь необдуманные поступки гражданок обернулись для них серьезными проблемами с законом. В обоих случаях возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Максимальное наказание в соответствии с санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до двух лет", - сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.