Подача тепла и горячей воды в доме №10 по улице Московской восстановлена
В администрацию Волжского района поступило обращение жителей дома № 10 по ул. Московская с жалобой на низкие параметры тепло- и водоснабжения.
Сотрудниками администрации района было установлено, что аварийно-ремонтной бригадой ПАО «Т Плюс» на тепломагистрали d-200 мм проводятся сварочные работы при ремонте обратки ГВС, в связи с этим была прекращена подача теплоносителя и горячей воды в многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Московская, 10.
По окончании работ ГВС и отопление было оперативно восстановлено. В настоящее время указанные услуги подаются в нормативном режиме, - сообщает администрация района.