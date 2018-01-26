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В Балаково открылся филиал клуба "Патриот"

Новости


В основной школе № 10 имени майора В.В. Малярова города Балаково состоялось торжественное открытие спортивной секции по кикбоксингу филиала военно-патриотического клуба «Патриот».

Военно-патриотический клуб «Патриот» функционирует в Балаковском политехническом техникуме с 2016 года. Деятельность клуба направлена на профилактику у обучающихся асоциального поведения, воспитание навыков здорового образа жизни, организацию досуга учащихся по спортивным интересам, удовлетворение потребности в физическом совершенствовании и достижение спортивного мастерства.

На торжественной церемонии открытия присутствовали представители общественной организации ветеранов боевых действий «Боевое содружество» г. Балаково, центра специального назначения Федеральной службы безопасности «Альфа», Балаковского отделения молодежной патриотической организации «Наследие».

Тренировки в секции по кикбоксингу будут проходить в школе три раза в неделю.