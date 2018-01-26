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На саратовских улицах продолжается уборка снега

Новости
На саратовских улицах продолжается уборка снега

Сегодня в Саратове будет продолжена работа по очистке проезжей части, тротуаров и дворов от снега. В первую очередь внимание будет уделено местам массового посещения людей и социально важным объектам,- сообщает пресс-служба мэрии.

Днем в работах по благоустройству будут заняты 149 сотрудников МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города» и 115 единиц спецтехники. Также будет привлечено порядка 1700 дворников. За прошедшие сутки было вывезено 5183 кубометра снега и наледи, использовано 105 т пескосоляной смеси и 45 т реагентов.

В Ленинский районе днем запланирована очистка прилотковой части и тротуаров и вывоз снега со спусков и подъемов п/п 3-я Дачная, а также обработка тротуаров пр. 50 лет октября, Лебедева-Кумача, Чехова, п/п Технический, п/п 3-я Дачная, 1-й Международный проезд, 2-й Международный проезд, Гвардейская, сквер «50 лет Октября», Одесская, Перспективная, Тулайкова. Очистка остановочных павильонов, пешеходных переходов пройдет на пр. пр. Строителей, пр. 50 лет октября, Московское шоссе, Шехурдина, Буровая, Панфилова, пр. Строителей, Тархова, Антонова. Расширят проезжую часть ул. 1-я Прокатная, Тархова, Электронная, Уфимцева, 2-я Электронная, пр. Строителей( большая дорога), Гвардейская, Международная (нижняя дорога).

В Кировском районе помимо очистки прилотковой части и тротуаров запланирован вывоз снег с ул. Московская, Кутякова, М.Горького. Кроме того, будут очищены тротуары ул. Московская, Б.Казачья, Привокзальная площадь, Танкистов, Московская, Рахова, Астраханская, а также бульвар Героев Отечества. Также очистят остановочные павильоны, пешеходные переходы ул. Кутякова, Б.Казачья, Астраханская.

Во Фрунзенском районе вывезут снег на пр. Кирова, ул. Горького, а также подметут тротуары пр.Кирова, Яблочкова, М.Горького, Чапаева, Вольская, Шелковичная, Б.Садовая, Емлютина, Вокзальная, Б.Казачья, Сакко и Ванцетти, Слонова, Рабочая.

В Заводском районе очистят прилотковую часть п/п 195 (2 стороны), а также расширят дорожное полотно ул. Азина, Огородная.

На территории Волжского района очистят пешеходную зону: площадь Чернышевского, Федина, ул. Волжская, Октябрьская, а также тротуары ул. Соборная, Некрасова, Комсомольская, Октябрьская, Валовая. Механически подметут тротуары ул. Большая Затонская, Московская, Набережная Космонавтов, Чернышевского. Очистка тротуаров и остановочных павильонов, прилотковой части, вывоз снега запланированы на ул. Радищева, п/п Глебучев овраг, Соборная пл., ул. Б.Горная, Набережная Космонавтов.

В Октябрьском районе запланирована очистка и вывоз снега ул. 2-я Садовая и механическое подметание тротуаров ул. Советская, Радищева, Мичурина, Рахова, Чернышевского, М.Горького, Вольская, Б. Садовая, Политехническая, 2я Садовая.