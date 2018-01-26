В скверах Кировского района пройдет семейный лыжный марафон
Мероприятие пройдет в рамках реализации социокультурного проекта "Энергия молодых", направленного на формирование у горожан потребности в здоровом образе жизни, семейных традиций.
Проведение мероприятия запланировано на 27 января. В 10.00 на бульваре Героев Отечества, скверах по ул. Рахова, пр.50 лет Октября и ДК "Рубин" будет дан старт семейному лыжному марафону "Навстречу мечте!". На лыжах выйдут дети и родители, одновременно стартуют сотни кировчан.
На бульваре Героев Отечества мероприятие начнется с массовой зарядки. Откроют марафон профессиональные спортсмены – биатлонисты, мастера спорта Касим Байбиков и Михаил Винцевич.
Принять участие в марафоне приглашаются все желающие.
Фото http://gov.cap.ru