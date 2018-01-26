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Губернатор объявил выговор председателю комитета капитального строительства

Новости
Губернатор объявил выговор председателю комитета капитального строительства


Причиной послужил срыв сроков строительства исторического музея.

По информации пресс-службы главы региона, вчера Валерий Радаев провёл очередную рабочую планерку на площадке музея "Россия. Моя история". Подрядчик отчитался по объемам работ, выполненным на объекте за минувшую неделю. Недовольство губернатора вызвал тот факт, что подрядчик не исполнил взятые на себя обязательства по закрытию контура здания до 25 января текущего года.

- Сроки обозначены и они должны исполняться. Вы меня убеждали в том, что 25 января реально закрыть. Что мы видим сегодня? Задача не выполнена! Подобное отношение к делу недопустимо! - отметил Валерий Васильевич.

Губернатор объявил выговор председателю комитета капстроительства Олегу Гейну за срыв сроков по строительству общественно значимого объекта. Он напомнил, что пуск объекта намечен на март и необходимо сконцентрировать все силы на завершающем цикле.