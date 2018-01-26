В Саратовской филармонии состоялся концерт "Я, конечно, вернусь"
Вчера в Саратовской областной филармонии имени Альфреда Шнитке состоялся концерт "Я, конечно, вернусь".
В этот день ровно 80 лет назад родился Владимир Семенович Высоцкий - певец, поэт, актер, талантливый, предельно искренний и до боли неравнодушный. Концерт в зале филармонии был посвящен его памяти. В программе приняли участие артисты Театра Юного Зрителя им. Ю. П. Киселева Евгений САФОНОВ, Михаил ТРЕТЬЯКОВ, артист Театра драмы имени И.А. Слонова заслуженный артист России Виктор МАМОНОВ, солистка филармонии Ирина ЛЕВИНА. Дирижер - Денис МАРЬЕВ.