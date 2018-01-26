Из задымленного подъезда эвакуировали 28 жильцов

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По информации пресс-службы регионального управления МЧС, прибывшие на место пожарные подразделения установили, что произошло загорание в подвальном помещении. Поскольку вход в подвал совмещен с основной лестничной клеткой, плотное задымление быстро распространилось по всему подъезду №1. Началась эвакуация жильцов. Людей выводили с помощью спасательных устройств к дыхательным аппаратам на сжатом воздухе, спасали с помощью ручных пожарных лестниц. Всего были эвакуированы 28 человек, спасены - 18 человек.Для обследования состояния здоровья в лечебные учреждения были госпитализированы 3 человека (35-летняя женщина, а также 80-летний и 44-летний мужчины.Сообщается, что площадь пожара составила 60 кв. м. Его причина в настоящее время устанавливается.На место происшествия выезжали 9 единиц основной и специальной пожарной техники, 30 человек личного состава от МЧС, все экстренные службы города.Фото http://www.mchs.gov.ru