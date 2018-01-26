Пассажирам плацкартных вагонов предлагают скидки на проезд в праздничные февральские дни
Продажа билетов уже открыта.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, пассажиры поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") с 24 по 28 января могут оформить билеты в плацкартные вагоны со скидкой 30%. Акция приурочена ко Дню защитника Отечества 23 февраля. Купить более дешевые билеты в плацкартные вагоны можно будет на все верхние полки, а также на нижние и верхние места, расположенные в конце плацкартных вагонов (с 33 по 37).
В праздничной акции участвуют все поезда дальнего следования, курсирующие во внутригосударственном сообщении с 22 по 25 февраля включительно, кроме фирменного поезда № 145/146 сообщением Москва – Назрань.
Фото http://www.amic.ru