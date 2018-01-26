В Саратове поздравят героев блокадного Ленинграда
27 января будет отмечаться День полного освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками в 1944 году.
Напомним, что наступление немецких войск на "северную столицу" началось 10 июля 1941 года и длилась 872 дня.
По информации городского управление по труду и социальному развитию, сейчас в Саратове проживают 97 жителей блокадного Ленинграда и 30 защитников города. Всех героев блокадного Ленинграда посетят с подарками и словами поздравлений на дому представители администрации Саратова.
Фото http://istorikazov.ru