81-летний убийца супруги отправлен на принудительное лечение

просмотров: 115

По информации СУ СКР по Саратовской области, 19 октября прошлого года между пожилым мужчиной, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его 79-летней супругой произошел. Его причиной послужили якобы претензии последней по поводу частого употребления мужем спиртного. В ходе ссоры муж взял топор и нанес жене его обухом жену по голове. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.- В ходе расследования уголовного дела мужчине назначена и проведена комплексная амбулаторная психолого-психиатрическая экспертизы. Согласно заключению экспертов он не мог и не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие психических нарушений, носящих стойкий характер. Постановлением суда он освобожден от уголовного наказания и ему назначено принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, - рассказали в следственном управлении.Фото http://eanews.ru